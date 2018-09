Scuola, servizi garantiti a Cesano Maderno. Non mancano le novità, ad esempio per il servizio mensa che in più di un’occasione ha registrato discussioni accese.

Scuola, novità per la mensa

Su questo tema si è concentrata, in tempi recenti, un’ampia discussione pubblica, in particolare sulla questione del menù e sull’applicazione delle indicazioni regionali. Parecchie modifiche al menù sono state già apportate nel corso dell’anno precedente, ma in quest’anno scolastico gli interventi – condivisi con la Commissione Mensa – saranno ben più radicali. Il menù invernale, in particolare, sarà completamente rinnovato nell’impostazione, con due obiettivi primari: andare incontro al gusto dei ragazzi e ridurre drasticamente gli scarti. Il nuovo menù invernale, che partirà da metà ottobre, sarà impostato su 6 settimane (non più su 8) e presto sarà reso pubblico.Il costo di ogni pasto è di euro 4,80, ma molte famiglie, presentando la dichiarazione ISEE, hanno delle riduzioni progressive, fino a pagare il pasto soltanto euro 1,20. Attualmente usufruiscono della mensa circa 2.200 alunni, di cui circa 700 con le riduzioni ISEE – e la differenza di costo va a carico dell’Amministrazione. Presso la Scuola Salvo D’Acquisto è già attivo il servizio self-service (a tutt’oggi presente solo nella Scuola Mauri) ed entro qualche mese, sarà avviato anche nelle Scuole Rodari e M. L. King.

Un percorso di educazione alimentare

Inoltre, poiché il problema della mensa va affrontato anche a livello educativo, nel corso dell’anno saranno organizzati diversi “Progetti di Educazione Alimentare”, che saranno tenuti dalla Sodexo nelle varie classi, secondo un percorso condiviso con le Scuole. Un’altra proposta importante è il progetto “Scarto di meno”, che ha il duplice obiettivo di misurare e di ridurre gli scarti, premiando le classi più virtuose.

Provvedimenti per chi non paga

Sul tema mensa rimane aperta la questione delle morosità nei pagamenti, su cui l’Amministrazione (insieme alla Sodexo) si riserva di prendere provvedimenti, perché questa situazione non è più accettabile, dato che, in molti casi, si tratta di famiglie benestanti, che non hanno mai presentato la dichiarazione ISEE.

Trasporto affidato alla ditta Angelino

Da quest’anno parte un nuovo affidamento del trasporto scolastico. Ha vinto la gara la ditta Angelino. In quest’ambito, l’Amministrazione ha messo più risorse (circa 50.000 euro in più, rispetto al passato) ma ha alzato le richieste di efficienza e qualità dei mezzi. Ad esempio, tutti i pullman sono euro 5 ed omologati esclusivamente come scuolabus. I ragazzi che usufruiscono dello scuolabus sono 264 e pagano una retta annuale di 265 euro. Coloro che presentano la dichiarazione ISEE potranno usufruire di agevolazioni del 20- 40 e 70 per cento. La differenza tra costo d’esercizio e quota pagata dalle famiglie è di 180.673,46 euro, a carico dell’Amministrazione. Totalmente a carico dell’Amministrazione è l’assistenza sui pullman la cui spesa annua è pari a 30.769,20 euro.

Iniziato regolarmente il pre e post scuola

Il servizio pre e post scuola è iniziato regolarmente nei giorni richiesti dalle scuole: il 10 settembre per il Primo e il 17 settembre per il Secondo comprensivo. I ragazzi che ne usufruiscono sono in tutto 329 e pagano una retta di euro 180 per il servizio di pre o post e di 328 per entrambi i servizi. Coloro che presentano la dichiarazione ISEE potranno usufruire di agevolazioni del 20- 40 e 70 per cento. L’Amministrazione comunale, sempre nella sfera del diritto allo studio, annualmente assume a carico del bilancio l’onere relativo alle spese per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per un importo complessivo di circa 67.000 euro.

L’assessore: “Il nostro obiettivo è avere servizi efficienti”

“Il nostro obiettivo – afferma l’Assessore all’Istruzione Pietro Nicolaci – è quello di avere servizi efficienti e funzionali, venendo incontro alle esigenze delle scuole e delle famiglie. Se riusciamo ad erogare i servizi con regolarità siamo soddisfatti. Di solito si sottolinea ciò che non funziona, ma quando tutto procede con regolarità ci si dimentica che dietro c’è un grande lavoro degli uffici comunali, che si dedicano impegno e professionalità a risolvere i problemi. Per questo inizio di anno è stato fatto un grande lavoro, frutto dell’ascolto di tutte le parti in causa”. E sugli investimenti per i servizi: “Sono il frutto di una scelta politica che crede nell’istruzione. Riprendo qui le parole del sindaco Maurilio Longhin, che dice: la scuola viene prima di tutto.”