Scuola di formazione politica al via

L’associazione Alisei ha dato il via alla sesta edizione della Scuola di formazione politica “Terra! Orizzonti e strumenti per un futuro sostenibile”.

Protagonista della prima lezione Mario Agostinelli, ecologista, politico e sindacalista. Agostinelli è stato ricercatore all’Enea, sindacalista della Cgil e consigliere regionale in Lombardia. Attualmente è portavoce del “Contratto mondiale per l’energia e il clima” e vicepresidente dell’associazione “Laudato sì, Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”. Sul piano internazionale opera da anni nel “Forum Mondiale delle Alternative” e nel “Forum Sociale Mondiale” di Porto Alegre. Dal 2011 è presidente dell’Associazione Energia Felice (http://www.energiafelice.it/), associata all’Arci e al servizio della conversione ecologica.

L’incontro si è tenuto giovedì 6 febbraio in via Premuda, nella sede della Camera del Lavoro di Monza. Diversi i ragazzi che hanno già deciso di iscriversi, ma gli organizzatori tengono a precisare che “ci sono ancora alcuni posti disponibili” e che verranno accettate altre candidature all’indirizzo email info@alisei.tv

Urgente intervenire sugli stili di vita

Nella prima parte, Agostinelli ha sottolineato l’urgenza di intervenire su stili di vita che sono ormai da tempo insostenibili. E, con il suo approccio multidisciplinare, ha mostrato agli allievi alcuni grafici con gli indici di innalzamento delle temperature nel mondo e la geografia delle disuguaglianze e degli sprechi. A seguire, si è lasciato spazio ai corsisti per esporre domande e il proprio punto di vista sugli argomenti trattati. Agostinelli, grazie alla sua straordinaria esperienza politica, ha dato utili consigli su come muoversi e li ha incoraggiati a proseguire l’impegno contro l’emergenza climatica.

Secondo appuntamento sabato 15 febbraio

Il secondo appuntamento della Scuola, in collaborazione con alcune associazioni brianzole, è previsto per sabato 15 febbraio: nel pomeriggio, gli studenti si recheranno a Briosco, dove sorgono i resti di un vecchio mulino quattrocentesco, per un’attività di laboratorio in un contesto naturalistico.

