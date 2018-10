Scuola Munari, l’Amministrazione assicura: niente amianto nel cantiere per la realizzazione della nuova palestra. “Il Comune di Seveso invita i genitori a rivolgersi esclusivamente alle istituzioni e a diffidare di persone senza scrupoli”.

Nessuna presenza di amianto

Nei giorni scorsi era stato sollevato il tema della possibile presenza di amianto all’interno del cantiere della Scuola Munari a Seveso Altopiano, dove si sta provvedendo al rifacimento della nuova palestra. L’Amministrazione del sindaco Luca Allievi però rassicura attraverso un comunicato: “Non c’è alcuna presenza di amianto nell’area”. “Negli scorsi giorni due politici locali, entrambi candidati per lo schieramento di sinistra dell’ex sindaco Paolo Butti alle elezioni comunali dello scorso giugno, hanno diffuso informazioni atte a far credere che all’interno del perimetro della scuola Munari vi fosse una situazione di pericolo causata dalla presenza di amianto nel cantiere per la realizzazione della nuova palestra. Non è vero” si legge nel comunicato.

Dito puntato contro l’ex sindaco

“Riteniamo estremamente grave e scorretto il comportamento dell’ex sindaco che, lo scorso 28 settembre, si è recato presso il Settore Lavori Pubblici dove il Funzionario Responsabile lo ha rassicurato circa l’assoluta sicurezza del cantiere e confermato che le analisi fatte nel corso dei lavori non hanno riscontrato alcuna presenza di Mca (Materiale Contenente Amianto) – prosegue il comunicato della Giunta – A prescindere dalla rassicurazioni ricevute, lo scorso sabato l’ex sindaco e attuale consigliere comunale si è recato al Comando Carabinieri di Seveso per presentare un esposto. Il documento è stato immediatamente fatto circolare, creando comprensibile preoccupazione tra i genitori. Un atto di gravissima scorrettezza fatto solo per fomentare paure tra i genitori degli alunni nell’auspicio di recuperare quel consenso elettorale perso dopo cinque anni di pessima amministrazione”.

Invito a rivolgersi alle Istituzioni

L’invito dell’Amministrazione è quindi quello di rivolgersi alle istituzioni: “Chiediamo ai genitori e ai cittadini a non farsi strumentalizzare da persone senza scrupoli ma di rivolgersi sempre e solo alle istituzioni di riferimento. Il primo interlocutore per tematiche riguardanti l’educazione e gli spazi ad essa destinata è il Dirigente Scolastico.

L’Amministrazione conferma che non esiterà mai ad assumere decisioni drastiche, anche la chiusura delle scuole stesse, in caso di presenza di minimo sospetto di pericolo per gli alunni. Allo stesso tempo conferma che non presterà mai il fianco ai tentativi attuati da persone senza scrupoli di creare panico ingiustificato. Sino alla fine dei lavori di realizzazione della nuova palestra, grazie a un accordo con la Parrocchia, gli alunni useranno gli spazi dell’oratorio San Carlo. Inoltre i rappresentanti istituzionali citati nell’esposto hanno provveduto ad agire, nelle sedi opportune, per la tutela dei diritti di alunni, genitori, dirigente scolastico e dell’Amministrazione stessa”.