Seggiolini anti abbandono: le multe scatteranno a marzo, il 6 marzo 2020 per precisione. La Commissione finanze della Camera ha infatti approvato un emendamento al decreto legge Fisco che fa slittare di qualche mese le sanzioni per chi viene trovato non in regola. Via libera dunque alla moratoria per chi non installa nell’automobile il meccanismo sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni.

Seggiolini anti abbandono: le multe scatteranno a marzo

Dopo il caos iniziato lo scorso 7 novembre, la corsa all’acquisto, le incertezze e le promesse, i passi avanti e le retromarcia repentine, ora finalmente c’è un po’ di chiarezza.

Cosa si rischia

Quindi cosa si rischierà dal 6 marzo 2020? Da questo di vista non ci sono novità visto che sono state confermate le modalità e l’entità delle multe ovvero da 81 a 326 euro, più la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Le sovvenzioni statali

E sul fronte dei contributi? Anche qui ci sono novità visto che è stato deciso di aumentare lo stanziamento, da uno a 5 milioni di euro, per le famiglie per l’acquisto dei seggiolini o dei dispositivi da applicare. Il contributo massimo per ogni acquisto rimane di 30 euro.

Dispositivi sul mercato

Subito dopo l’entrata in vigore della nuova norma vi avevamo raccontato la corsa all’acquisto dei dispositivi che aveva provocato, in poche ore, l’esaurimento della merce a magazzino e l’inizio di una lista di prenotazioni, da parte dei genitori presi alla sprovvista.

LEGGI QUI L’ARTICOLO

Ancora pochi giorni fa Mirko Damasco, dell’Associazione Salvagente, ci aveva raccontato di un mercato fortemente in difficoltà nell’approvvigionamento di nuovi dispositivi. La situazione dunque è ancora in divenire: i punti vendita sperano di riuscire a soddisfare le pressanti richieste del mercato in tempi brevi.