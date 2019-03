Serata benefica in Villa Cenacolo a Lentate sul Seveso ricordando Alberto Folli, il compianto ex presidente dell’associazione Avsignam.

Serata benefica in Villa Cenacolo

Note ed emozioni sabato sera in Villa Cenacolo, dove in un’atmosfera delicata e coinvolgente si è vissuto il «Sogno di una notte di primavera», in ricordo di Alberto Folli. Una serata benefica di canto lirico organizzata da «Avsignam» per ricordare il suo compianto ex presidente, scomparso improvvisamente nell’aprile 2017, e per sostenere l’asilo di Qaraqosh in Iraq a lui dedicato. A esibirsi sul palco Anna Lisa Dossi (contralto), Lucia Manara, Rosalba Giussani e Cristiana Sgaria (soprano), Lorena Brisighini e Matilde De Maio (mezzosoprano), Francesca Giorgi (soprano) e Marco Argentero (tenore), guidati dalla docente di canto Monika Lukacs (soprano) e accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Ligoratti.

Raccolti fondi per sostenere l’asilo di Qaraqosh

Una serata che ha unito bel canto e solidarietà: al termine infatti sono stati raccolti contributi per continuare a sostenere l’attività dell’asilo delle suore domenicane a Qaraqosh, ricostruito dopo l’Isis grazie ad «Avsi», l’associazione volontari servizi internazionali che «Avsignam» sostene da oltre 15 anni organizzando banchetti in occasione di battesimi, cresime, matrimoni, cene aziendali o eventi. Folli era l’anima del sodalizio, ora guidato da Massimo Sasso, e per tenere vivo il suo ricordo l’associazione ha deciso di dedicargli appunto «Il primo asilo dopo l’Isis».