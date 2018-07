Assenti alla “prima”? Non perdetevi la replica di “www.scampamorte.com”, commedia in due atti di Italo Conti. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 25 giugno, ingresso ore 20, inizio spettacolo ore 20.30, al teatro “Il Centro”, via Conciliazione 17, a Desio. Sul palcoscenico la Prati’s Company.

La compagnia si è costituita lo scorso anno

La Compagnia, che si è costituita l’anno scorso, è composta da una ventina di insegnanti e genitori dei tre diversi plessi (Rodari, Prati, Tagliabue) che compongono l’Istituto comprensivo Prati di Desio. La Prati’s Company nasce da un’intuizione di Maria De Nozza, maestra della scuola primaria Prati e regista di www.scampamorte.com, prima commedia di Italo Conti portata in scena con grande riscontro di pubblico. L’intento: costituire una Associazione Culturale Teatrale no profit dedita al volontariato, per allestire spettacoli teatrali, i cui proventi siano destinati al finanziamento di progetti scolastici dell’Istituto Comprensivo Prati.

Il teatro nella scuola e per la scuola

Sintesi di valori e di propositi formativi, solidali, di collaborazione, condivisione ed esperienza di vita, perfettamente calzanti rispetto al contesto in cui è nata l’iniziativa. Immediato l’entusiasmo e il sostegno della preside Maria Luisa Smiroldo, dei Comitati Genitori dei tre plessi e la partecipazione di Insegnanti, genitori, sponsor e quanti hanno dato il proprio contributo per la realizzazione del progetto, premiato, infine, dallo stesso pubblico. Un’iniziativa che merita attenzione e partecipazione.