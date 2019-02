A Seregno dibattito sul Controllo del vicinato in centro con il Comitato di quartiere: questa sera, mercoledì, appuntamento in sala civica “Gandini”.

Dibattito in sala civica “Gandini”

Questa sera, mercoledì, dalle 21 in sala civica “Gandini” il dibattito sul Controllo del vicinato promosso dal Comitato di quartiere Centro presieduto da Marta Prato. Saranno presenti l’assessore alla Sicurezza, William Viganò, il comandante della Polizia locale, Cristina Ruffa, e Manuel Cortese referente dell’associazione nazionale che sviluppa il progetto.

Seregno partecipa al progetto

L’Amministrazione comunale di Seregno partecipa al Controllo del vicinato, presentato nell’autunno scorso in una partecipata serata in Auditorium. E’ un progetto che nasce negli Stati Uniti negli anni Sessanta e, arrivato in Europa agli inizi degli anni Ottanta, conta attualmente circa dieci milioni di famiglie aderenti.

Come funziona l’attività di prevenzione

Si tratta di uno strumento di prevenzione della criminalità, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona, area o quartiere e la cooperazione con le forze di polizia. Al momento sono oltre ottanta le famiglie aderenti all’iniziativa, che coinvolge anche diversi Comitati di quartiere