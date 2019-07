Seregno: ecco le chiusure straordinarie degli uffici comunali per il periodo estivo. Orari e giorni di chiusura degli uffici comunali e della biblioteca.

Seregno: ecco le chiusure straordinarie degli uffici comunali

Con l’arrivo del periodo estivo il Comune di Seregno comunica le variazioni di orario previste per ragioni organizzative e anche per consentire agli Uffici di espletare attività non di sportello.

In particolare i servizi anagrafe ed elettorali rimarranno straordinariamente chiusi al pubblico nei seguenti giorni e orari:

– giovedì 18 e giovedì 25 luglio dalle ore 14.00 alle ore 18.30;

– giovedì 1, giovedì 8 e giovedì 22 agosto dalle ore 14.00 alle ore 18.30;

– sabato 10, sabato 17 e sabato 24 agosto.

Nei medesimi giorni e orari di chiusura sopra elencati il solo Servizio di stato civile rimarrà aperto al pubblico con l’orario ridotto 9.00 – 11.00.

Anche la Biblioteca cambia orario

La Biblioteca civica rimarrà invece chiusa al pubblico nei pomeriggi di venerdì e sabato dei mesi di luglio, a partire da venerdì 19, e agosto dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (in particolare: 19, 20, 26 e 27 luglio e 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 agosto). In queste medesime giornate l’apertura antimeridiana verrà prolungata sino alle ore 12.30.

Le aperture straordinarie della Sala Studio della Biblioteca Civica saranno sospese da lunedì 29 luglio a giovedì 29 agosto compresi. Riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 2 settembre (il lunedì pomeriggio ore 14.30 – 18.30; martedì e giovedì sera dalle ore 18.30 alle ore 22.30).

Chiusura di tutti gli uffici venerdì 16 agosto

Nella giornata di venerdì 16 agosto tutti gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico, ad eccezione del Corpo di Polizia Locale e dei Servizi Cimiteriali.