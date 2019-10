Seregno per un giorno è la città delle “Ferrari”. Corteo ed esposizione in piazza Concordia dei bolidi rossi del Cavallino Rampante. L’evento promosso da “ViviSeregno”.

Domenica color rosso Ferrari

Domenica a tinte rosse a Seregno. Le fiammanti vetture del Cavallino Rampante hanno “invaso” le vie e le piazze della città per la sorpresa e la curiosità di grandi e piccini. E’ il “Raduno internazionale vetture Ferrari – Supercar”, un evento promosso dalla rete d’impresa “ViviSeregno” che riunisce i commercianti del centro storico. La manifestazione, posticipata di una settimana a causa del maltempo, coinvolge il FCM – Ferrari Club Milano in attività dal 1978.

Corteo ed esposizione in piazza

La mattinata è stata caratterizzata dal corteo delle auto, con partenza dal piazzale del supermercato di San Salvatore a arrivo in piazza Concordia. Le vetture sono in esposizione in piazza, sotto lo sguardo ammirato dei numerosi presenti, fino al tardo pomeriggio di oggi.

Torna alla home page.