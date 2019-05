Sabato 18 maggio è stata inaugurata ufficialmente la Farmacia Santuario di viale Santuario 23/25 a Seregno. Al simbolico taglio del nastro erano presenti Patrizia Samantha Goretti, Presidente di AEB e altri Dirigenti del Gruppo.

Seregno: inaugurata la Farmacia Santuario

Dopo un breve periodo di chiusura durato 20 giorni per ristrutturazione e ampliamento, la Farmacia ha riaperto al pubblico il 6 maggio con una nuova veste.

“Un restyling importante è quello a cui abbiamo pensato per la Farmacia AEB di Viale Santuario”, dichiara la Presidente del Gruppo AEB-Gelsia, Patrizia Samantha Goretti. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la Farmacia ora è molto più spaziosa, luminosa, accogliente. Anche l’assortimento merceologico è più vario. In questo modo il personale della struttura è in grado di garantire un servizio ancora più puntuale per rispondere in tempi sempre più brevi alle richieste dei cittadini che diventano ogni giorno più specifiche”. “D’altronde l’obiettivo del nostro Gruppo è sempre quello di portare innovazione sul territorio” – conclude la Presidente.