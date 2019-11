Seregno on ice, conto alla rovescia per l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro.

Seregno on ice: torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

E’ arrivato il momento più suggestivo di tutto l’anno: finalmente sabato 23 novembre verrà inaugurata l’ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Segni in centro a Seregno. La sera stessa anche le luminarie inizieranno a illuminare in modo suggestivo le vie e le piazze del centro storico.

Ecco gli orari

La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà ad animare il centro città fino a domenica 19 gennaio 2020 aprendo al pubblico tutti i giorni con i seguenti orari. Festivi e prefestivi: 10:30 – 12:30 / 15 – 19:30 / 21 – 23. Feriali: 15:30 – 19. Dal 21/12 al 6/01 si osserveranno gli orari festivi, a Natale apertura nel pomeriggio.

“Pinguini” per i più piccoli

Verranno messi a disposizione il servizio di noleggio pattini per poter accedere alla pista e i fantastici “pinguini” per consentire anche ai più piccini di provare il pattinaggio su ghiaccio. Due meravigliose iniziative possibili grazie al grande impegno della Rete Vivi Seregno, rete d’impresa dei commercianti di Seregno, che per tutto l’anno organizzano esperienze per dare vita al centro della città.