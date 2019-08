Servizi socio-educativi in Lombardia: nuovo fondo da 2,5 milioni alle Ats. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale.

Servizi socio-educativi in Lombardia

Ammonta a oltre 2,5 milioni di euro il fondo nazionale per le politiche della famiglia per il 2019 che Regione Lombardia destinerà alle Ats. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani.

Le risorse complessive sono pari a 2.547.000 euro, di cui 2.122.500 a carico del Fondo statale e 424.500 di cofinanziamento regionale.

Risorse per famiglie fragili

L’obiettivo e’ destinare le risorse, tramite le Ats lombarde, alle famiglie fragili attraverso l’erogazione di servizi socio-educativi rivolti a infanzia e adolescenza (fascia di eta’ 3/14 anni) e al supporto alla crescita dei figli.

Integrazione di altre misure avviate in Lombardia

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore Silvia Piani – di interventi che integrano le misure già avviate dall’Assessorato regionale alla Famiglia, quali ‘Nidi gratis’, supporto ai coniugi separati, bonus assistenti familiari, e tante altre ancora”.

