Scuola dell’infanzia

Servizio di pre scuola a Verano: ci sono pochi iscritti e rischia di saltare. Proprio in questi giorni, alcuni genitori che hanno inviato la richiesta all’ufficio scolastico del Comune, hanno appreso del problema e si è creato un certo malumore tra le famiglie interessate.

Il servizio è stato predisposto per i bambini che frequentano la scuola di infanzia il «Melograno», ma perchè venga avviato è necessario che ci sia un numero minimo: almeno 10 iscrizioni. Al momento però sono solo 5. Troppo pochi.

Le spiegazioni del vicesindaco

Cerca di trovare delle soluzioni l’Amministrazione. «Il pre scuola all’infanzia, era garantito dall’Istituto Comprensivo con le proprie insegnanti dalle 7.45 – 8.30, nel 2016 l’istituto ha scelto di non effettuare più il servizio stabilendo l’apertura della scuola alle 8 – ha spiegato il vicesindaco Samuele Consonni – Anche se non dovuto per legge, nello spirito di riconoscimento della centralità delle esigenze delle famiglie, l’Amministrazione ha previsto l’attivazione di questo servizio, stabilendo come condizione che si raggiungesse il numero minimo di 10 iscrizioni, numero necessario per coprire le sole spese vive del personale. Ad oggi le iscrizioni pervenute sono cinque». La questione però non è ancora del tutto chiusa e gli amministratori sono pronti a trovare soluzioni.

Si cercano soluzioni

«La chiusura delle iscrizioni è stata fissata al 21 settembre, per dare più margine ai genitori, e solo in quella data si riuscirà a definire se il servizio sarà attivabile nelle modalità indicate – ha aggiunto Consonni – Questo però non vuol dire che il servizio non verrà effettuato; nel caso in cui il numero minimo non dovesse essere raggiunto , l’Amministrazione si impegnerà ad individuare, proporre e condividere con le famiglie interessate possibili soluzioni alternative”.

