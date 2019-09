Settimana di lavori sulla Tangenziale Nord: attenzione alle chiusure . Lo stop alla circolazione solo in orario notturno.

Da oggi fino a sabato difficoltà per chi deve attraversare la Tangenziale Nord dopo le 22 o prima delle sei di mattina. La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa ha infatti comunicato che, per lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale verranno effettuate diverse chiusure anche in territorio Brianzolo.

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Settembre alle ore 06:00 di Martedì 24 Settembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531) per entrambe le carreggiate nord (direzione Como-Meda) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) dalle medesime carreggiate nord e sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sui rispettivi svincoli successivi.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Settembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) per/da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 26 Settembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) per/da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.S.36 MI-Viale Zara (Km 6+374).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 27 Settembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.36 MI-Viale Zara e Monza / Villa Reale (Km 6+374) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.36 MI-Viale Zara, Monza / Villa Reale (Km 6+374) e Cinisello Balsamo / Robecco (Km 5+826) dalla medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Settembre alle ore 02:00 di Sabato 28 Settembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) per/da carreggiata nord (direzione Como-Meda). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815).

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Sabato 28 Settembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) per/da carreggiata nord (direzione Como-Meda). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531).