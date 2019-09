Settimana Europea della mobilità 2019, per il quarto anno consecutivo l’Amministrazione comunale di Desio propone ai propri dipendenti e a tutti i cittadini il “Bike to Work”, al lavoro in bicicletta. In programma numerosi appuntamenti di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile e di incentivazione a muoversi sulle due ruote in città.

Settimana Europea della mobilità, sindaco e assessori in Comune in bici

Da questa settimana fino al 30 ottobre, sindaco e assessori si muoveranno per quanto possibile a piedi o in bicicletta per raggiungere il palazzo comunale e hanno invitato i dipendenti comunali e i cittadini a fare altrettanto. Dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime tre edizioni, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di far partecipare l’intera città all’evento “Bike Challenge” e invita coloro che vorranno aderire a registrarsi nel team sul sito dedicato.

Borgonovo: “Vogliamo coinvolgere sempre più cittadini”

L’assessore Giovanni Borgonovo, riporta l’esperienza degli scorsi anni: “Nelle passate edizioni siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati, ma ogni anno puntiamo a fare sempre meglio, coinvolgendo sempre più cittadini e più personale del Comune. Questa è solo una delle attività che stiamo mettendo in campo per incentivare l’uso della bicicletta nel contesto urbano”. Ecco quindi i primi appuntamenti, organizzati insieme ad alcune associazioni del territorio sensibili al tema della mobilità sostenibile, utili per accumulare chilometri per chi vorrà aderire alla sfida. Venerdì 20 settembre Aperi-bici: alle 17.30 aperitivo offerto a chi parte da o arriva in stazione a Desio pedalando, offerto da A.B.C.Desio – ciclisti urbani Desio , Monkey Café e Bicistazione; domenica 22 settembre “Fancy Women Bike Ride”, ritrovo alle 15,30 con partenza alle 16 davanti alla Casa Delle Donne di via Lampugnani 80 (rientro previsto per le 17.30 circa). Iniziativa in collaborazione con Casa delle Donne Desio, ABC Desio, Circolo Legambiente Desio “R. Giussani”.

Sabato 28 biciclettata in famiglia

La biciclettata in Famiglia sabato 28 settembre il ritrovo è alle 8 al parcheggio della stazione di Desio. Organizzato da BracciAperTe con il patrocinio del Comune di Desio. “Altre iniziative di sensibilizzazione sul tema della mobilità ciclistica saranno realizzate nei prossimi mesi – ricorda ancora Borgonovo – perché la scelta di fondo della Amministrazione comunale è quella di non limitare ad una sola settimana la promozione di una mobilità più sostenibile, ma di estenderla ad un periodo più ampio”.