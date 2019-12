Seveso, commercianti per la solidarietà: iniziativa per le famiglie in difficoltà. Sarà possibile acquistare un regalo di Natale e donarlo ai sevesini più bisognosi.

Un regalo per i bisognosi

Natale si avvicina e i commercianti di Seveso hanno deciso di lanciare una nuova iniziativa in favore dei cittadini più bisognosi. Il Comitato Commercianti di Seveso 4.0 ha contribuito alla realizzazione del villaggio di Natale insieme al Comune e alla Pro Loco (una delle tante iniziative in programma) e proprio da lì ha tratto ispirazione: “Quest’anno abbiamo allestito in piazza uno speciale pacco regalo e abbiamo tratto ispirazione per l’iniziativa. Ogni cliente, se vorrà, potrà acquistare un regalo da destinare a una famiglia sevesina in difficoltà. Vogliamo fare in modo che anche chi non può permettersi molto possa trascorrere il Natale con un sorriso”, spiega Chiara Fumagalli. Ciascun cliente potrà quindi entrare in una delle quasi 60 attività che aderiscono all’iniziativa e scegliere di acquistare un pensiero. Il regalo resterà in negozio sino a domenica 22. Lunedì 23 i responsabili dei servizi sociali del Comune gireranno per i negozi per recuperare i regali.

Un buono dai commercianti

“Ci siamo rivolti al personale del Comune perché conosce benissimo le situazioni e potrà decidere al meglio a chi distribuire i doni”, aggiungono gli esercenti, che hanno deciso inoltre di donare dieci buoni del valore da 50 euro che i sevesini più bisognosi potranno spendere nei negozi della città. “Potranno scegliere se consumarlo per una cena, per acquistare generi alimentari, vestiti o quant’altro. Le attività che aderiscono sono molte e ci sarà grande scelta”, conclude Chiara Fumagalli. Chiunque potrà aderire all’iniziativa.