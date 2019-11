Seveso, il Movimento 5 Stelle chiede più fototrappole. Capitolo sicurezza: serviranno per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti.

Una fototrappola acquistata

Nel corso del Consiglio comunale del 12 novembre 2018, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle di Seveso sull’acquisto di fototrappole era stata approvata con voto favorevole. Nelle scorse settimane il gruppo pentastellato ha protocollato un’interrogazione in merito all’acquisto degli apparecchi elettronici. “La nostra interrogazione – spiegano i 5 Stelle – chiedeva quante fototrappole siano state acquistate e se sia già iniziata un’opera di monitoraggio del territorio. Ci è stato però risposto che ne è stata acquistata una tramite fondi regionali (grazie al bando che

a suo tempo avevamo segnalato all’Amministrazione) e che sono in attesa della consegna da parte del fornitore”.

“Più fototrappole per la città”

Un numero decisamente esiguo per il gruppo grillino: “Riteniamo insufficiente limitarsi all’acquisto di una sola fototrappola, dato che i fondi stanziati per la sicurezza dall’Amministrazione erano ingenti e che quella acquistata è stata, di fatto, pagata da Regione Lombardia. Chiederemo e ci auguriamo che se ne possano acquistare delle altre quanto prima, che possa iniziare il monitoraggio del territorio e che si attui una seria campagna di repressione verso il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che porta ingenti danni alle casse Comunali. Lo dimostrano le determine che nel 2019 hanno stanziato 15mila euro di fondi aggiuntivi a Gelsia per il recupero dei rifiuti abbandonati”.