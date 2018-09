Interventi di disinfestazione contro la processionaria del pino al Bosco delle Querce, al parco Dho e al parco del Gaggin di via Mezzera. Al fine di garantire la buona riuscita delle operazioni e per evitare qualsiasi rischio per la cittadinanza, i tre parchi saranno chiusi martedì 2 e mercoledì 3 ottobre (parco Dho e parco del Gaggin) e mercoledì 3 e giovedì 4 (Bosco delle Querce).

Ersaf pronta alla supervisione

Le attività di disinfestazione saranno effettuate da una ditta specializzata con la supervisione dei tecnici dell’Ersaf, l’Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste e si svolgeranno con l’utilizzo dell’atomizzatore. Saranno trattati complessivamente circa 300 pini che si trovano all’interno dei tre parchi. Di questi il numero maggiore è presente, naturalmente, al Bosco delle Querce, soprattutto lungo il tratto del sentiero che si trova di fianco alla superstrada Milano-Meda e nell’area di fronte al centro visite di via Ada Negri.

Chiusi anche gli uffici comunali

L’ordinanza sindacale che ha stabilito la chiusura temporanea del Bosco delle Querce ha previsto anche la chiusura degli uffici Ecologia, Sport-Tempo Libero e Commercio per giovedì 4 ottobre, visto che gli uffici comunali si trovano all’interno del centro visite di via Ada Negri. La lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali. Gli interventi previsti hanno proprio l’obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica e il patrimonio naturalistico delle tre aree verdi.