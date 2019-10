Seveso, il Pd in stazione per protestare contro il “Caro Treno”. Volantinaggio tra i pendolari: nel mirino il servizio offerto da Trenord.

Protesta in stazione

Alla stazione di Seveso, questa mattina alle 7, alcuni esponenti del Partito Democratico cittadino, tra cui la capogruppo in Consiglio comunale Anita Argiuolo e il segretario di circolo Gianluigi Malerba, hanno protestato contro il servizio dei trasporti ferroviari. “I disservizi di Trenord e l’incremento ingiustificato dei biglietti non sono più sopportabili dai pendolari che ogni giorno prendono il treno per recarsi al lavoro. A Regione Lombardia e alla Lega, che governa da più di vent’anni la Regione, chiediamo a gran voce meno chiacchiere e più efficienza. Meno slogan e più capacità gestionale nel servizio trasporto ferroviario”, afferma Malerba.

Volantini distribuiti ai pendolari

I componenti del Pd hanno distribuito ai pendolari numerosi volantini contro il “Caro Treno”, raccogliendo anche opinioni dei lavoratori e degli studenti. “Regione Lombardia e Trenord sono molto bravi nel fare cassa con l’aumento del prezzo dei biglietti, un disastro nel dare un servizio al popolo lombardo. Anche con un sistema della mobilità moderno, adeguato ed efficiente, si garantisce la crescita economica di un territorio. Noi lombardi non vogliamo rimetterci per colpa della Lega”, conclude Malerba. Nel frattempo stasera partirà lo sciopero dei treni: convogli fermi dalle 21: QUI tutte le informazioni.