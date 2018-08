Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale ha pubblicato il Bando ordinario 2018 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale e il Comune di Seveso è presente con quattro progetti.

A chi è rivolto

I progetti del Comune di Seveso riguardano uno l’ufficio Biblioteca-Cultura, uno l’ufficio Ecologia, uno per i Servizi

scolastici ed infine uno per i Servizi sociali. Il bando è rivolto a coloro che hanno età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e devono pervenire allo stesso entro e non oltre le 18 del 28 settembre per le domande consegnate a mano, mentre entro e non oltre le 23.59 per le domande consegnate mezzo Pec e raccomandata A/R. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale.

Orari di consegna

Per i progetti relativi al Comune di Seveso l’indirizzo per il recapito delle domande è la sede centrale del Comune di via Vittorio Veneto. L’indirizzo mail da contattare è: comune.seveso@pec.it. Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, al quale devono essere consegnate le domande a mano, sono: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30, il venerdì invece dalle 9 alle 13. Venerdì 28 settembre, dopo le 13, è possibile presentare la domanda presso la sede di Anci Lombardia in via Rovello 2 a Milano fino al termine previsto delle 18.