Si conclude dopo un anno il progetto “Educare: una strada da percorrere insieme”, che ha visto coinvolti preadolescenti (studenti delle medie), adolescenti (dalla 1a alla 4a superiore), genitori, educatori e catechisti dei quattro oratori di Seveso.

Proseguimento del precedente progetto

“Educare: una strada da percorrere insieme” è uno dei dieci progetti selezionati e cofinanziati dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, nell’ambito del Bando “2017.11 Educare con gli Oratori” ed è stato realizzato dall’intera comunità pastorale con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. “Si tratta di un percorso di proseguimento e completamento del progetto “Educare: un ponte per ripartire” del 2017 ed è stato finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione del benessere di adolescenti e preadolescenti”, spiega il parroco don Carlo Pirotta.

Tre psicologhe referenti

Il percorso si è sviluppato attraverso: incontri formativi ed esperienziali per ragazzi, genitori ed educatori (prevenzione comportamenti a rischio, bullismo, social); colloqui motivazionali individuali per animatori; un percorso animatori per l’oratorio estivo; l’attivazione di uno sportello di counselling per ragazzi, famiglie, educatori e catechisti. Coinvolgendo laici volontari e le tre psicologhe psicoterapeute, referenti del progetto: Elena Colombo, Sabrina Manuele e Federica Testa. Venerdì alle 21 in casa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso ci sarà la serata conclusiva con la restituzione del progetto.