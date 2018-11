Telecamere mobili contro l’abbandono dei rifiuti: c’è l’ok del Consiglio comunale di Seveso, è il primo risultato positivo ottenuto in aula dal Movimento 5 Stelle.

No all’autobus, sì alle telecamere

Lunedì sera durante la seduta di Consiglio è stata approvata la mozione, presentata dal consigliere grillino Antonio Cantore, che impegna il sindaco e la Giunta a destinare nel 2019 risorse per l’acquisto di telecamere mobili contro l’abbandono di rifiuti ed attivare un monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo della spazzatura all’interno del territorio comunale. “Dopo la bocciatura della mozione per l’acquisto di un bus elettrico cofinanziato da Regione Lombardia, questa volta maggioranza ed opposizione hanno votato all’unanimità il testo da noi presentato e di questo diamo atto a tutti i Consiglieri – afferma Cantore – Una mozione di buon senso, che abbracciava un punto, quello della lotta all’abbandono dei rifiuti, presente in tutti i programmi elettorali e che finalmente grazie a questa mozione ci auguriamo potrà diventare al più presto realtà”.

“Importante passo in avanti”

Prosegue il capogruppo Cantore: “Siamo ben consapevoli che l’installazione di telecamere non sarà la panacea di tutti i mali, crediamo però possa essere un forte deterrente contro questa incivile pratica. Siamo soddisfatti dell’esito di questa mozione, così come lo siamo del fatto che l’Amministrazione e l’assessore all’Ambiente Natale Alampi abbiano accolto la nostra proposta di portare a Seveso la “festa dell’albero”, iniziativa da sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle e che quest’anno si terrà domenica alle 10 con ritrovo nei pressi dell’area cani di via Redipuglia”. All’iniziativa, che vedrà coinvolti anche i ragazzi delle scuole, potrà partecipare chiunque voglia essere interessato. Per l’occasione si potranno piantare a Seveso una cinquantina di nuovi alberi.