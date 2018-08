Si apre voragine in viale Elvezia a Monza FOTO

Si apre voragine in viale Elvezia e il Comune di Monza è costretto a transennare parte della strada fra il Rondò dei pini e l’allacciamento con la Statale 36 Valassina.

Si apre voragine a Monza

Nei giorni scorsi il Comune di Monza è stato costretto a transennare una parte di strada lungo viale Elvezia, nel tratto che da piazzale Viriglio porta verso Nord, nei pressi del Centro polidiagnostico. Un cedimento dell’asfalto di significative dimensioni: ancora tutte da interpretare le cause (foto Bennati).

Un mese fa anche in via Boito

L’asfalto era già collassato a metà luglio tra Monza e Lissone, sul posto i Vigili del fuoco: una profonda buca si era aperta in via Boito.

In primavera voragini vere… e false fra Seregno e Vimercate

A marzo era diventata virale in Rete la notizia di una voragine nel centro di Seregno. In pochi, per fortuna, ci erano cascati: la foto era un fake, ripescato dal Web da qualche archivio del 2013.

Invece qualche giorno prima, a Vimercate, il tratto di via Cavour compreso tra via Vittorio Emanuele e via Pierino Colombo, in pieno centro storico, era stato protagonista di un evento analogo, questa volta però vero…

