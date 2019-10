Si corre per la Coppa d’Inverno, preparativi in corso a Biassono e nei paesi limitrofi.

Alla soglia del centenario la Coppa d’Inverno oggi (domenica 20 ottobre 2019) festeggia la 98esima edizione. Torna puntuale la classica di Biassono (Monza e Brianza), che per antonomasia chiude la stagione su strada della categoria Elite e Under 23 anche se ufficialmente il sipario calerà martedì 22 ottobre con le prove di Acquanegra sul Chiese (Mantova) e Ferrera Erbognone (Pavia). Al via poco meno di un centinaio di atleti, che ogni anno, portano avanti con determinazione e coraggio una storica e prestigiosa corsa.

Un po’ di numeri

108 iscritti, 16 squadre, 6 regioni, 2 straniere le elvetiche Velo Club Mendrisio e Speeder, una Continental (Iseo Rime Serrature Carnovali), 2 brianzole per il territorio Named Rocket di Usmate e Development Guerciotti Cycling Team di Brugherio. Favoriti? Attilio Viviani fratello di Elia, Samuele Zambelli (Iseo), Edoardo Sali (Delio Gallina Colosio), Michele Corradini del Team Fortebraccio ma soprattutto la formazione veneta della General Store Essegibi F.lli Curia che ha vinto l’ultima edizione con il danese Rasmus Iversen oggi professionista con la squadra belga Lotto Soudal.

Il circuito

La Coppa d’Inverno prevede un circuito da ripetere 4 volte per un totale di chilometri 124. Questo il tracciato: Biassono, Macherio, Sovico, Ponte Albiate, Triuggio, Canonica Lambro, Gerno, Lesmo, Correzzana, Brugora, Tregasio, Triuggio, Canonica, Triuggio, Ponte Albiate, Sovico, Macherio, Biassono (arrivo). Il ritrovo in via Cesana e Villa alle 10, starter alle 11.30. Albo recente d’oro: 2018 Iversen Rasmus (Den), 2017 Matteo Moschetti, 2016 Matthias Reutimann (Sui), 2015 Nikolai Shumov (Blr), 2014 Andrea Garosio, 2013 Jakub Mareczko, 2012 Luca Dugani Flumian, 2011 Alessandro Pettiti, 2010 Mirko Nosotti; 2009 Federico Rocchetti.

Il servizio sul Giornale di Carate in edicola martedì 22 ottobre 2019.