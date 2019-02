La popolazione continua a calare a Veduggio. Ma la perdita maggiore riguarda le nascite: nel 2018 sono venuti alla luce 33 bambini, un numero tanto basso da aver superato il record negativo registrato dodici mesi prima (34 tra fiocchi rosa ed azzurri) già annus horribilis nella storia del paese per quanto concerne i neonati.

A picco i fiocchi rosa e azzurri

Lo dice la fotografia dell’anno appena passato scattata dall’ufficio Demografico del Comune di Veduggio. Al 31 dicembre si sono contati 4mila e 320 residenti, più uomini (2mila e 191) che donne (2mila 129). Venticinque in meno rispetto al 2017. Il divario sale a 36 se ci si confronta con il 2016.

In controtendenza le famiglie, passate da mille e 769 a mille e 779; così come gli stranieri. Oggi sono 287, sei in più del 2017, di cui 92 minori. In otto hanno acquisito la cittadinanza italiana, quasi tutti maschi (7).

Si fanno meno figli e ci si sposa anche meno: sette i matrimoni civili celebrati, quasi la metà dell’anno precedente (erano 12, 10 nel 2016). E se ci si dice “si” sempre con più difficoltà, resta stabile il numero di coppie che si sono dette addio, tra divorzi e separazioni: due.