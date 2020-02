Sicurezza sul lavoro: il guerriero di Cesano Maderno si racconta. Matteo Mondini relatore d’eccezione della serata sulla sicurezza sul lavoro in agenda per venerdì 7 febbraio, alle 20.45, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo.

Il guerriero che dopo aver perso il braccio destro per un infortunio sul lavoro gira l’Italia per una campagna di sensibilizzazione, è tra i relatori di un convegno che farà il punto sulla situazione in Brianza. Organizzano gli assessorati alla Cultura e al Commercio e alle Imprese, Apa Confartigianato, Unione artigiani e Cgil Monza e Brianza. “Si lavora per vivere, non per morire” è il motto di Mondini, presidente della nazionale italiana di calcio Sicurezza sul lavoro. Sarà anche il titolo dell’appuntamento. Moderati da Giancarlo Restivo, vicepresidente della Nazionale, interverranno Giulio Fossati, segretario Cgil Monza e Brianza, Sandro Carta, responsabile Ufficio sicurezza dell’Unione artigiani, Paolo Rastellino, presidente della sezione territoriale di Apa Confartigianato imprese e Matteo Massironi, imprenditore nel settore della sicurezza sul lavoro.

L’infortunio sul lavoro nel 2010

Era il 22 ottobre del 2010 quando il cesanese fu investito da una scarica elettrica mentre ristrutturava un negozio di Monza. Da allora ha dovuto subire trentacinque interventi, tra cui quelli per l’amputazione del braccio destro e per l’impianto di un pacemaker. Ma non si è arreso. Anzi, ha deciso di trasformare la rabbia in opportunità per diffondere la cultura della prevenzione. “Sono contento di portare un tema così tanto importante nella mia città” commenta entusiasta.