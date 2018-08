La settimana di Ferragosto coincide per molti con la partenza per le agognate vacanze. Se siete pronti a caricare le borse e borsoni in macchina, preparatevi anche alla prudenza in strada e togliete il piede dall’acceleratore. Dovete prestare infatti attenzione agli autovelox sulla Statale 36, sia a quelli fissi che a quelli mobili.

Autovelox mobili sulla sulla Statale 36

Per quanto riguarda gli autovelox mobili la Polizia Stradale ha reso noto che la pattuglia con il velox sarà sulla super 36 nei giorni 14 e 17 agosto

Autovelox fissi

Lungo la carreggiata Sud i dispositivi sono stati installati a Colico e a Mandello. Il primo, a Colico, è all’uscita della galleria che si trova subito dopo la zona industriale. L’altro, a Mandello, in corrispondenza della piazzola di sosta prima dell’ultima galleria che precede la stazione di servizio.

In direzione Nord sono più o meno nella stessa zona. Quello di Mandello è proprio accanto alla stazione di servizio, l’altro di Colico dopo lo svincolo di Piona.

I quattro velox sono in funzione a rotazione, a due a due. In pratica non si sa quale coppia di apparecchi, in un determinato momento, è attiva e quale “dormiente”. La cifra da ricordare è una: 94,5. E’ questa la velocità massima consentita per evitare sanzioni ovvero il 5% in più del limite di velocità massimo in 36 che è di 90 chilometri all’ora.