Sindaco e assessore a Il Parco per un compleanno davvero speciale.

Bruna, 101 anni

Questa mattina, lunedì, il sindaco Luca Veggian e l’assessore ai Servizi sociali Cristina Camesasca hanno portato gli auguri della città ad una anziana ospite della struttura di via Garibaldi che ha festeggiato 101 primavere. Si tratta di Bruna Zorloni di Giussano, che il 30 settembre ha festeggiato 101 anni. Da cinque è ospite presso la residenza di Carate Brianza dove ha ricevuto l’augurio personale del sindaco e dell’assessore Cristina Camesasca oltre che del presidente della residenza Roberto Longoni.

«Sono orgoglioso di avere in città una struttura accogliente e rinomata come la Residenza Il Parco Auguri a tutti voi», le parole del primo cittadino.