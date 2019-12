Smog: da domani scattano le misure temporanee di primo livello dopo che per quattro giorni consecutivi si è superata la soglia di PM10. Misure attive in Brianza, a Cremona, a Lodi e a Milano.

Scattano domani, martedì 10 dicembre, come disposto dalla Regione, le misure temporanee di primo livello per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi oggi da ARPA Lombardia, nella provincia di Monza e Brianza è stato rilevato ieri il quarto superamento consecutivo della soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3). Il primo livello è attivo da domani anche a Lodi, Milano e Cremona.

Cosa prevedono le misure di primo livello

Queste le misure attive da domani che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via), di combustioni all’aperto; introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Come previsto dalla normativa saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.