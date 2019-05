Erano stati invitati in quarantuno, se ne sono presentati solo undici. Pochi davvero, tra i ragazzi e le ragazze brioschesi che in questo 2019 compiranno 18 anni, hanno risposto presente all’invito partito dal Comune per la tradizionale consegna della Costituzione.

Cerimonia in sala consiliare

La cerimonia si è svolta nella serata di ieri, giovedì, in apertura della seduta del Consiglio comunale di Briosco. E’ stato il sindaco Anna Casati ad accogliere i ragazzi per il quarto anno consecutivo. Accanto a lei, l’assessore all’Istruzione e Cultura Vera Dell’Oro.

“Un gesto simbolico – ha sottolineato il primo cittadino – con il quale l’Amministrazione comunale vuole trasmettere loro i principi fondativi della Repubblica e la volontà di impegnarsi affinchè diventino cittadini di una comunità coesa, dove prevalgono i valori della libertà, della pace e della democrazia”.

Chi è rimasto a casa, potrà ritirare la propria copia della Costituzione in biblioteca, in via Trieste 14, dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.