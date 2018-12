“Sotto lo stesso cielo” quattro progetti di solidarietà per Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale). L’associazione domenica sarà in piazza Concilazione a Desio.

“Sotto lo stesso cielo”, raccolta di fondi

Scopo dell’iniziativa: raccogliere fondi mediante la vendita di oggetti natalizi e idee-regalo, il cui ricavato verrà interamente devoluto a sostegno della campagna Tende 2018-19, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”. Quattro i progetti, che mirano in modo concreto a ridurre la distanza tra noi e chi vive ancora in guerra in Siria (con l’operazione Ospedali aperti) da profugo in Brasile (accoglienza dei migranti venezuelani), in estrema povertà in Burundi e Kenya (corsi di inserimento al lavoro), in difficoltà in Italia (interventi di assistenza domiciliare).

Canti natalizi e merenda insieme

I volontari di Avsi saranno in piazza Conciliazione domenica 16 dicembre, dalle 8,30 alle 17. Alle 10,45 e alle 12,15 circa, un coro di giovani eseguirà canti natalizi. A seguire un piccolo aperitivo. Nel pomeriggio, alle 16,30 verrà offerta ai presenti una merenda, con tè caldo e biscotti. Un momento di incontro per contribuire con un gesto di solidarietà a sostenere l’impegno di Avsi.