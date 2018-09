Sovico ha salutato don Eugenio Boriotti che andrà a fare il parroco a Busnago. Numerosi gli appuntamenti organizzati nel fine settimana per congedare l’amato vicario parrocchiale.

Sovico ha salutato don Eugenio

Una comunità intera, nel fine settimana, si è stretta attorno all’amato don Eugenio in occasione della festa di saluto e di ringraziamento per questi dieci anni insieme al servizio della comunità. Non è stato facile salutare quel don che sa parlare ai cuori della gente con tanta gente.

Il vicario parrocchiale

Don Eugenio, nato il 27 novembre del 1966 a Cernusco sul Naviglio si appresta a una nuova missione come parroco alla guida della parrocchia di Busnago. Il «Koincido Jazz Trio» in concerto nella Chiesa Vecchia, promosso dal Comitato Chiesa Vecchia, ha aperto il week-end di festeggiamenti. In serata è andato in scena lo Street Food in oratorio e ha riscosso grande successo.

Il saluto

“Che dirvi…come è dura! Oggi ho scoperto che la cosa più difficile è lasciare una comunità che si è amato tanto e servito e che mi ha voluto tanto bene – così ha esordito don Eugenio emozionato durante la celebrazione della Messa delle 10.30 di domenica – Ora mi si apre un tempo nuovo nella mia nuova parrocchia, ricordatevi che le mie porte saranno sempre aperte per voi. Quello che ho ricevuto da voi è molto di più di quello che ho saputo dare e i vostri volti si trasformeranno in una nuova esperienza che porterò con me”.

Il pensiero del sindaco Alfredo Colombo

“Non è facile aggiungere altre parole a quelle già sentite oggi – ha preso parola il sindaco Alfredo Colombo – In questi dieci anni i nostri percorsi si sono intrecciati. Abbiamo vissuto e collaborato ad esperienze importanti. Don Eugenio ci ha dato tanto entusiasmo. Possiamo simpaticamente definirlo il nostro “Don Eugenio boys” e sono sicuro che quel suo entusiasmo lo porterà anche nella sua nuova destinazione”.

Il servizio completo di foto anche sul Giornale di Carate in edicola da oggi martedì 18 settembre 2018.