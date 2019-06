Con il simpatico taglio della pizza il sindaco, Alberto Rossi, venerdì sera ha aperto la Seregno Sport Week. La sfilata delle società sportive ha dato il via a dieci giorni di eventi sportivi.

E’ iniziata la Seregno Sport Week

Al Gelsia Village allestito alla Porada il taglio della pizza, poi un lungo corteo composto dalle società sportive cittadine fino al PalaSomaschini per il debutto della Seregno Sport Week, la manifestazione sportiva promossa dall’Amministrazione alla prima edizione.

Il corteo delle società sportive

Un lungo serpentone colorato composto da circa cinquecento atleti ha sfilato lungo via Ancona e via alla Porada prima dell’arrivo al palasport, gremito di genitori, per il saluto delle autorità. Il primo cittadino ha plaudito all’entusiasmo e al coinvolgimento delle associazioni sportive, il valore aggiunto della kermesse che prevede un cartellone di circa cinquanta eventi sportivi distribuiti in dieci giorni.

Il saluto dell’assessore regionale

Al momento inaugurale della Seregno Sport Week è intervenuta anche l’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi. A seguire il saggio con le atlete della Salus Ginnastica del presidente Giancarlo Allegria, la società più longeva della città. Domani mattina, domenica, è in programma la tradizionale Bicinfesta con arrivo al Gelsia Village.

Mercoledì la Nazionale Calcio Tv

Mercoledì sera allo stadio Ferruccio “Segniamo Insieme”, partita benefica in favore della Consulta del volontariato sociale, con la Nazionale Calcio Tv. Martedì sul Giornale di Seregno un inserto speciale di otto pagine con i protagonisti dell’evento, al quale si affianca il Pizza Festival nella tendostruttura allestita in via Alla Porada con eventi musicali e intrattenimento tutte le sere.