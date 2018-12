Sportello lavoro a Bovisio in 29 hanno trovato un’occupazione. L’ufficio in Municipio gestito da Afol Monza e Brianza ha preso in carico 57 nuovi utenti, in 3 ora hanno un impiego a tempo indeterminato

Sportello lavoro a Bovisio

Sono positivi i dati dello Sportello Lavoro per i primi sei mesi dell’anno. Da gennaio a giugno sono stati, infatti, 57 i nuovi utenti presi in carico dall’ufficio gestito da Afol Monza e Brianza in Municipio e 29 quelli che nel corso dell’anno hanno trovato un’occupazione. Quasi la metà delle persone che si rivolgono allo Sportello sono trentenni, una decina i ventenni e una ventina gli over 45. Tra gli assunti, una ventina hanno trovato lavoro a tempo determinato, tre a tempo indeterminato e sei sono stati inseriti in stage.

Colloqui di consulenza e ricerca attiva

Fondamentale, in questo senso, la possibilità per gli utenti di consultare sulla bacheca dello sportello le offerte di lavoro giunte ai Centri per l’impiego di Monza e Brianza e segnalare dunque il loro interesse all’operatrice. I colloqui di consulenza orientativa e di ricerca attiva di lavoro sostenuti dagli utenti con l’operatore hanno permesso, infatti, l’invio di candidature su offerte di lavoro dei CPI e di autocandidature e segnalazioni in risposta ad annunci su siti internet.

Tutoraggio nel percorso di inserimento

L’obiettivo dello Sportello Lavoro è proprio quello di accompagnare le persone nella loro ricerca di occupazione, proponendo servizi vicini all’utente in una logica di tutoraggio nel percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo. I servizi al lavoro proposti sono quelli di accoglienza e informazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e consulenza informativa.

“Dati interessanti”

Positivo il commento dell’assessore ai Servizi Sociali Barbara Colombo: “I dati sono interessanti e confermano il trend degli anni passati, tre persone che di questi tempi trovano un impiego a tempo indeterminato è un fatto raro ed estremamente positivo. Lo sportello lavoro è uno strumento molto utile che dà risposte a un bisogno fondamentale delle persone che qui si sentono ascoltate e seguite”.