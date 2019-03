Esordio positivo per lo Sportello legale del cittadino promosso dal Comune di Seregno in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Monza. Nel primo giorno di apertura cinque persone a colloquio con il legale.

Prima apertura a Palazzo Landriani

Positivo l’avvio dello Sportello legale del cittadino, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Monza. Giovedì la prima apertura a Palazzo Landriani alla presenza dell’avvocato Anna Formenti (nella foto con il sindaco, Alberto Rossi). Il legale nell’occasione ha ricevuto cinque persone che hanno mostrato apprezzamento per la consulenza gratuita in materia giuridica.

Una prima consulenza legale gratuita

Il servizio ha un carattere di primo orientamento: per ragioni deontologiche, gli avvocati che prestano il proprio servizio allo Sportello in seguito non possono prendere in carico e assistere le persone incontrate a Palazzo Landriani. Al servizio è possibile accedere solo previo appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 0362 263 234 (il lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12).

Sei legali disponibili a rotazione

Lo Sportello legale del cittadino è un progetto che l’Ordine degli avvocati locale ha già avviato a Monza e Concorezzo in attesa di partire anche a Desio e Lissone. A Seregno, al momento, coinvolge sei avvocati (di cui due seregnesi) che saranno presenti a turno e su base volontaria. Il sindaco, Alberto Rossi, non esclude di ampliare gli appuntamenti in caso di maggiore richiesta.