Sposarsi in Villa Reale: ecco tutte le date disponibili per il 2020. Per chi sogna un matrimonio in grande stile ecco come e quando prenotare.

Sposarsi in Villa Reale

Se sognate un matrimonio in grande stile, la possibilità di veder coronato il vostro sogno in una delle cornici più affascinanti ed eleganti della Brianza non vi lascerà indifferenti. Come ogni anno infatti, l’Amministrazione comunale di Monza ha pubblicato le date disponibili, in questo caso per il 2020, per poter celebrare i matrimoni all’interno della Villa Reale.

Sette quelle disponibili per l’anno venturo, da marzo a ottobre:

sabato 14 marzo

sabato 18 aprile

sabato 16 maggio

sabato 13 giugno

sabato 11 luglio

sabato 12 settembre

sabato 10 ottobre

Le date, sottolinea il Comune, si riferiscono all’utilizzo della sola “Sala del Trono”, con capienza massima di 70 invitati oltre agli sposi/uniti civilmente, ai testimoni, al celebrante e ai musicisti e per celebrazioni di matrimoni e costituzione di unioni civili di durata non superiore a 45 minuti, da svolgersi tra le ore 10.00 e le ore 13.45.

La Sala del Trono è una stanza di 96 metri quadrati posta al primo piano nobile della Villa Reale, attrezzata con 40 posti a sedere, oltre a quelli destinati agli sposi/uniti civilmente e ai testimoni, e 30 posti in piedi, oltre a quelli del celebrante e dei musicisti.

La capienza è da intendersi come massima. Ulteriori invitati infatti non possono essere ammessi e neppure sostare in prossimità della Sala durante il rito.

Altre date, orari e sale

Gli sposi/uniti civilmente possono richiedere ulteriori date, orari pomeridiani o anche l’utilizzo di una sala più capiente della Sala del Trono. Queste richieste sono soggette a maggiorazione tariffaria e a verifica della disponibilità dei locali da parte di Villa Reale Monza.

Prenotazioni

Per avere informazioni in merito alla prenotazione delle Sale potete rivolgervi al Comune – Ufficio Stato civile – Matrimoni



Tel. 039.2372.263 – 265

Fax 039.2372152

statocivile@comune.monza.it Piazza Trento e TriesteTel. 039.2372.263 – 265Fax 039.2372152

Orari Lunedì 8.30 -12.00, Giovedì 8.30-16.30, Venerdì 8.30 -12.00