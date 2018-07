Al grido di “caccia fuori la testa”, torna Movida. Due week end di festa al Centro sportivo comunale, in via Dell’Atleta a Veduggio, organizzati dai ragazzi della Movida Veduggese, con il patrocinio del Comune.

Movida inizia oggi

Si parte oggi, venerdì 13 luglio, per finire domenica 22. In mezzo, sei serate di grande musica davvero da non perdere.

A dare il benvenuto questa sera saranno i Datura ed il loro “We love the 90’s”: un party durante il quale stare fermi sarà impossibile. Sabato 14 i riflettori saranno degli irriverenti Gem Boy, band bolognese nata vent’anni fa capace, a suon di parodie delle più celebri canzoni, di conquistarsi un posto in tv, a Colorado Cafè. Completamente al femminile la rock cover band attesa per domenica: Shooting Stars.

Venerdì 20 luglio si riparte

Da ventitrè anni sul palco, venerdì 20 luglio arrivano a Veduggio “The Bluebeaters”, mentre sabato 21 ce ne sarà per ogni gusto: anni 60, 70, 80, Swing, Rhytm & Blues, cartoons e chi più ne ha, più ne metta. Merito degli Spazio Petardo. E per finire? Due nomi: 883 e Max Pezzali. I loro più grandi successi saranno reinterpretati dai “Jolly blu” domenica 22.

I concerti inizieranno alle 22, con ingresso gratuito. Sarà sempre attivo il servizio bar, cucina, friggitoria e birreria, con tanto di tendone ristorante da quattrocento posti a sedere.