Si pedala con i lupi a Besana. Appuntamento questa sera, sabato, in piazza Umberto I con la spettacolare pedalata notturna.

Tutto è pronto per “Pedala coi lupi”

Dopo due edizioni di grande successo nel parco di Villa Filippini, oggi, sabato 14 luglio, torna in città “Pedala coi lupi”, organizzata da “Torrevilla MTB” di Monticello. Si parte alle 21,30 da piazza Umberto I, dove è fissato anche il ritorno. Quattordici chilometri percorribili da tutti (dagli 8 anni in su), guidati dai cani lupo cecoslovacchi dell’allevamento “Spirito Libero” e da una misteriosa Cappuccetto Rosso. Sarà sufficiente avere una due ruote, un casco ed una fonte luminosa con sé.

Non mancheranno musica, effetti speciali, luci, giocolieri, braci ardenti e tante sorprese per i più piccoli che potranno mettersi in posa per una foto ricordo accanto ai cani lupo.

Chi non pedalerà, potrà godersi gli spettacoli itineranti, il concerto blues della Daniele Tenca Band, le acrobazie del Trial Bike Show a cura di Mtb Valsassina e le prelibatezze della “Cucina Dei Lupi”, aperta dalle 18.

Le iscrizioni (comprensive di numerosi regali) resteranno aperte fino alle 21 in piazza Umberto.