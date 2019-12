Stasera su RaiUno Aldo e Eugenio: due attori speciali della compagnia monzese “Il Veliero”. Alle 21.15 la prima delle tre puntate della fiction “Ognuno è perfetto”.

Stasera su RaiUno “Ognuno è perfetto”

“L’attesa è finita! Stasera tutti davanti alla tv. Eugenio ed Aldo su Rai 1, ore 21.15 circa”.

C’è grande emozione all’Associazione monzese “Il Veliero” per la prima puntata, questa sera sulla Rai in prima serata con la serie “Ognuno è perfetto”, commedia diretta da Giacomo Campiotti che racconta l’avventura di un gruppo di ragazzi che dovrà affrontare sfide e pregiudizi.

Una storia che fa sorridere e che commuove. Sempre realistica, soprattutto grazie alla presenza dei tanti attori con la sindrome di down che, con grande capacità ed estrema simpatia, daranno vita a personaggi profondamente autentici.

I due attori brianzoli

Tra loro ci sono anche Aldo Arturo Pavesi, di Monza ed Eugenio Bramati, di Arcore. Due veterani della compagnia “Il Veliero”, che dal 2003 in città propone laboratori teatrali e spettacoli itineranti portati in scena da persone con disabilità.

Aldo ed Eugenio, lo scorso anno, sono stati scelti per la fiction made in Rai in tre puntate, girata tra Torino, Bologna e la Croazia assieme ad attori professionisti tra cui Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e Piera degli Esposti.

Un’esperienza unica. Incredibile. Resa ancora più speciale dalla verve, dall’ironia e dalla simpatia dei due attori brianzoli, che nella serie interpretano Maurizio (Aldo) e Marione (Eugenio).

Dopo la puntata di questa sera, la fiction andrà in onda anche domani, martedì 17 e lunedì 23 dicembre.