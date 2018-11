Statale 36: in Consiglio regionale un’interrogazione urgente per la sicurezza. A presentarla è stato il consigliere del Pd Raffaele Straniero “Cosa sta facendo la Regione per la sicurezza dell’importante arteria?”

Statale 36: in Consiglio regionale un’interrogazione urgente per la sicurezza

A pochi giorni dalla pubblicazione dei dati Aci sugli incidenti stradali in Italia da cui è emerso che la Statale 36 è una delle strade più pericolose d’Italia, il consigliere regionale Raffaele Straniero (Pd) ha depositato un’interrogazione urgente in merito agli ‘Interventi di miglioramento della sicurezza lungo la Ss36’.

In discussione durante la prossima seduta del Consiglio

La question time, che verrà discussa nella prossima seduta d’Aula, chiede alla Giunta regionale di sapere se sono stati “concordati con Anas una serie di interventi sia di ammodernamento e riqualificazione strutturale, sia urgenti e puntuali finalizzati a risolvere le situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale e, in caso positivo, quali risorse siano disponibili e se intenda promuovere un incontro con tutti i soggetti interessati per delineare degli interventi necessari e ormai improcrastinabili lungo la Ss 36”, come spiega Straniero.

SS36: pericolosa e trafficata

Secondo i dati diffusi dall’Aci, che potete trovare in questo approfondimento, tra le strade extraurbane più pericolose d’Italia, figura al primo posto la Ss 36 Valassina del Lago di Como e dello Spluga, con 7,6 incidenti per chilometro. In particolare, 311 incidenti si sono registrati nel 2017 sui 141 chilometri dell’arteria. Il tratto con più feriti e più incidenti è quello compreso tra il km 15 e 16 in provincia di Monza e Brianza, 47 le persone rimaste coinvolte in 24 incidenti.

Senza dimenticare che, secondo Anas, la Valassina è una delle strade più trafficate in assoluto, con punte di 78mila transiti al giorno. LEGGI QUI I DATI

“Necessari interventi per la sicurezza”

“Nella mia richiesta di spiegazioni parto dal presupposto che il Programma regionale della mobilità e dei trasporti prevede importanti interventi per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di interesse per le province di Lecco e di Monza, mirati a incrementare l’accessibilità e la competitività del territorio – racconta il consigliere Pd.

Straniero sottolinea anche come sia critica la situazione di stabilità e di sicurezza dei cavalcavia. “Il drammatico crollo del ponte di Annone nell’ottobre del 2016 è stato emblematico – spiega.

“Questo collegamento stradale – conclude Straniero – rappresenta l’unica via di accesso alla Valtellina e la principale via di accesso al sistema turistico del Lago di Como. Non facciamoci trovare impreparati e ancora in queste condizioni in vista delle Olimpiadi 2026”.