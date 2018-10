Pomeriggio di passione, oggi, martedì 2 ottobre 2018, per i pendolari della Statale 36 Valassina. Traffico difficoltoso verso Milano a causa di lavori in corso – così comunica la Polizia stradale di Seregno – fra Giussano e Verano (punto di partenza non lontano dal curvone nei pressi della Mediaworld di Birone).