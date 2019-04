Studenti della scuola primaria “Don Milani” entusiasti del progetto “Racchette di classe”.

Progetto “Racchette di classe”

Una mattinata tra mille sorrisi quella trascorsa presso il Club Tennis di Sovico che ha segnato la parte conclusiva del progetto nazionale “Racchette di classe”. Giunti ormai alla terza edizione, “Racchette di classe” è uno dei tanti progetti che la scuola primaria “Don Milani” porta avanti nel promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana e trasmettere l’importanza dello sport per la crescita, la socializzazione e la formazione dei ragazzi.

Il coinvolgimento degli alunni

Il progetto ha coinvolto gli alunni di terza, quarta e quinta della scuola primaria. Esperti specializzati della società Tennis & Sports Open di Sovico hanno seguito e supportato didatticamente gli insegnanti per una durata di sei ore per ogni classe coinvolta. “L’evento ha permesso a quattro alunni della nostra scuola di accedere a una selezione finale tra le scuole della Brianza che hanno aderito al progetto – spiegano le insegnanti – I vincitori avranno l’opportunità di partecipare agli Internazionali di Tennis che si svolgeranno a Roma il 6-7 maggio. Occasione imperdibile per conoscere da vicino i più forti tennisti del momento. Non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi”.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 aprile 2019.