Un corso per insegnare agli over 60 ad utilizzare le nuove tecnologie. Questo il progetto “abcdigital” lanciato dal liceo “Ettore Majorana” di Desio. Un approccio diverso che mette le capacità degli studenti, nativi digitali, a disposizione di chi non ha molta dimestichezza con le nuove tecnologie.

A scuola di internet con gli studenti del Majorana

Un’iniziativa che viene riproposta ogni anno e di cui gli studenti della 3^G del liceo scientifico indirizzo di scienze applicate sono i protagonisti: “Come attività di alternanza scuola-lavoro prepariamo questi corsi gratuiti per gli over 60 in cui insegniamo loro a utilizzare le nuove tecnologie – dice Riccardo Mauri, uno degli studenti coinvolti- anche l’Unione Europea ha come obiettivo quello della digitalizzazione facendone una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per l’innovazione, la crescita e il progresso del sistema socio-economico europeo”.

Iscrizioni a partire da inizio marzo

“Il corso servirà a imparare sia ad utilizzare strumenti tecnologici, come i tablet, sia a interfacciarsi con i portali online di tanti servizi come le poste e le banche. In questo modo si ridurrebbero le code svolgendo le operazioni direttamente dal computer di casa”. Per iscriversi sarà sufficiente chiamare la segreteria del liceo “Majorana” dall’1 al 15 marzo tra le 14 e le 16. Le lezioni, nove in totale, si svolgeranno ogni martedì e giovedì dal 19 marzo al 16 aprile dalle 14.30 alle 16.30.