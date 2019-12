Suggestivo Presepe Vivente a Canonica, organizzato dalla scuola dell’infanzia “San Domenico”.

Presepe Vivente a Canonica

Molto partecipata l’iniziativa organizzata dalla scuola dell’infanzia «San Domenico» di Canonica.

Domenica numerosi figuranti hanno animato le vie della frazione, tutti «In cammino da Gesù». Angeli, pastori, fabbri, falegnami, erboristi, panettieri, fornai, osti sono solo alcuni dei figuranti che dalle varie postazioni si sono diretti verso l’oratorio per il momento finale: l’incontro con la Sacra Famiglia e l’arrivo dei Re Magi. Un percorso in sette tappe per raccontare la storia del Natale animato dai bambini della scuola dell’infanzia insieme alle maestre e alla coordinatrice Marilena Brasca.

Le varie tappe

Prima tappa: pastori e contadini. I pastori che era considerati gli ultimi nel contesto sociale di allora, vengono raggiunti dagli angeli che danno la buona notizia. “E’ nato un bambino e dicono che è figlio di una donna, Maria, la quale è in compagnia di un certo Giuseppe di mesterie falegname e carpentiere. Seconda tappa: incontriamo falegnami e fabbri, i quali raccontano di conoscere Giuseppe. Uomo onesto, laborioso, giusto. Lo hanno coinvolto nel suo ruolo di marito premuroso, era in compagnia di una donna incinta. Terza e quarta tappa: erboristi trovano un rotolo di papiro con un testo antico. Leggono il brano della Genesi. Quinta tappa: incontro con i mercanti i quali raccontano che dalla loro locanda è passata una coppia, lei era incinta. Sesta tappa: incontro con il panettiere il quale racconta che si ricorda del passaggio di questa giovane coppia ed è rimasto stupito dalla semplicità e dalla bellezza della donna. Settimana tappa: incontro con gli osti che li cacciano via in malo modo perché gli facevano perdere tempo. Infine l’incontro con la Sacra Famiglia in oratorio.

Il servizio sul Giornale di Carate in edicola martedì 24 dicembre 2019.

