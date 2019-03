Suor Anna Zaccaria lascia Copreno per Ivrea.

Suor Anna lascia Copreno

Il suo sorriso dolce unito alla sua determinazione mancherà a tutti i lentantesi e in particolare ai coprenesi, che la porteranno sempre nel cuore. Nello scorso week-end, infatti, suor Anna Zaccaria, una delle 40 religiose dell’Immacolata concezione d’Ivrea ospitate in Villa Immacolata, ha lasciato Lentate. Ha infatti accolto la richiesta di proseguire il suo servizio nella casa di spiritualità di Ivrea, per dare un supporto alla superiora suor Raffaella Lionetti.

“Bisogna sempre rispondere con l’amore”

E suor Anna, con la sua semplicità, ha detto: «Come si fa a dire di no? Bisogna sempre rispondere con l’amore. Hanno chiesto a me e a suor Raffaella di dare un contributo per rendere l’ambiente ancora più sereno e abbiamo dato la nostra disponibilità. Non avrò un compito di infermieristica, ma di animazione e di organizzazione delle attività». E così a 74 anni, nell’anno del 50esimo di professione religiosa, suor Anna è pronta per una nuova avventura, dopo quella coprenese.

Il grazie dell’Amministrazione comunale

Venerdì sono andati a portarle un saluto e un ringraziamento il sindaco Laura Ferrari e il vicesindaco Matteo Turconi: «Suor Anna è stata un punto di riferimento, di sicuro manterremo i rapporti e andremo a trovarla».