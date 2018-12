Tagli Trenord, presidio del Pd questo pomeriggio alla stazione di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Consiglieri comunali e iscritti al Partito dalle 16.30 alle 18.30 hanno distribuito volantini alla stazione di via XXIV Maggio per informare sui disagi che le modifiche introdotte con l’orario invernale stanno arrecando ai pendolari lentatesi.

Pd in stazione contro i tagli Trenord

«Trenord: con l’orario invernale arrivano i tagli della Lega – si legge sul volantino distribuito ai pendolari – A nemmeno un anno dalle elezioni, il presidente Attilio Fontana vara il taglio del servizio ferroviario regionale. Meno treni nei giorni lavorativi, meno treni nei festivi, tagliate alcune linee ferroviarie». Cosa cambia per Camnago? «Vengono dimezzate nei festivi le corse dei treni della linea S11 e tutti i giorni quelle S9 per Saronno e Malpensa e vengono cancellati i treni per Carnate-Bergamo». Quindi l’attacco alla Lega sui motivi con cui sono stati giustificati questi tagli: «Amministra la Regione da oltre 20 anni e soltanto oggi scopre che i treni sono vecchi e manca il personale».

Attacco al sindaco: «Perché non si sta muovendo per tutelare i pendolari?»

Non hanno risparmiato le critiche nemmeno al sindaco di «Forza Italia» Laura Ferrari, che ieri, lunedì 10 dicembre, era assente al presidio dei sindaci in stazione a Seregno: «A fronte di un sindaco che a quanto ci risulta non si sta muovendo per tutelare i pendolari ci attiviamo noi – attacca il capogruppo del Pd Antonio Mandato – Doveva muoversi come hanno fatto altri sindaci, invece così dimostra che non gliene importa nulla dei disagi che stanno subendo i pendolari. Mi chiedo se abbia mai preso un treno in vita sua».

Il sindaco: «Non cavalco la protesta dei sindaci di Centrosinistra»

«Di certo non è piaciuto a nessuno il fatto che i sindaci dei territori coinvolti non siano stati informati dei cambiamenti che sarebbero stati introdotti – replica Ferrari – Ciò premesso non cavalco la protesta dei sindaci di Centrosinistra, fatta sulla pelle dei pendolari: sfruttano le problematiche solo per fare politica». Secondo Ferrari, «è più costruttivo attendere l’incontro con l’amministratore delegato di Trenord, come si era deciso durante l’assemblea dei sindaci, per comprendere meglio la situazione e capire se i tagli porteranno effettivamente a un miglioramento del servizio». Sui disagi dei pendolari lentatesi: «Al momento, a parte la riduzione delle corse nei festivi, non mi risultano problematiche particolari. Qualora comunque dovessero emergere criticità sono disponibile a ricevere segnalazioni».