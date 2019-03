Cercate un’officina per il tagliando auto a Carate Brianza? Car Service è il luogo giusto per quanto riguarda puntualità e professionalità. Ma non solo: attualmente è in vigore una straordinaria promozione per quanto riguarda il tagliando auto. Cambio olio, filtro olio, filtro clima e filtro aria: il tutto a partire da 150 euro. Un’offerta davvero shock per il check-up della vostra vettura, utile soprattutto in caso di partenze e viaggi on the road (complice l’arrivo della bella stagione).

Tagliando auto a Carate Brianza e tanto altro

Car Service non si limita al tagliando ovviamente. L’officina offre i servizi di autoriparatore, gommista, elettrauto, vendita di pneumatici, servizio di revisione (per auto, moto e camper) e di gestione pratiche post-incidente. In particolare questo è il periodo del cambio gomme: dal 15 aprile sarà necessario sostituire il treno di pneumatici invernali con quello estivo.

Attenzione, in particolare chi ha problemi di spazio: Car Service offre il servizio di deposito pneumatici stagionale. La struttura di via Viganò è l’ideale anche se state cercando un’auto nuova, usata o a chilometro zero. Parliamo infatti di un concessionario multimarca.

Affidabilità e professionalità

Il mondo di servizi e proposte di Car Service è davvero ampio. Ma il motore che permette tutto ciò risponde al nome di Marco e Lorenzo. Sono loro due gli esperti professionisti che fanno vivere l’attività, proprio loro che alla fine degli anni Novanta le hanno dato il via. Oggi si tratta di una presenza riconosciuta nel mercato dell’auto brianzolo, capace di garantire riparazioni precise ed affidabili.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.autocarservice.it, chiamare lo 0362.993651 o recarsi a Carate Brianza, in via Galeazzo Viganò 8. In particolare è bene monitorare costantemente l’aggiornatissima pagina Facebook “Car Service Vendita Auto Nuove Usate Autofficina Carrozzeria”. In vetrina ci sono davvero tante offerte, proposte e tutte le novità presentate da Car Service.

Informazione Pubblicitaria