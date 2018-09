Taglio del nastro per lo Juventus club di Limbiate. La “casa” dei bianconeri di via Indipendenza ha aperto ufficialmente i battenti sabato pomeriggio.

Taglio del nastro per lo Juventus club

All’inaugurazione sono intervenuti anche la coordinatrice regionale dei fans club official della Juventus, l’assessore allo Sport Claudio Ceschini e ovviamente numerosi tifosi. Dopo il taglio del nastro e la benedizione di don Gianluca Romanò, parroco per Sacro Cuore, è iniziata la festa. Ora l’obiettivo è raggiungere quota cento iscritti per diventare fans club official.

Il presidente e il suo team

A fare gli onori di casa il presidente Riccardo Tilotta, che nel suo intervento ha ricordato le difficoltà affrontare per aprire il club e ringraziato tutti coloro che hanno dato un supporto. Al suo fianco il vicepresidente Danilo Quaglini, il segretario Giacomo Sileci, il tesoriere Alberto Marinetti, il responsabile della parte informatica Sergio Conte e il consigliere del direttivo Marco Genzianella.

Com’è nata l’idea

L’idea è nata il 26 maggio quando un gruppo di limbiatesi iscritti allo Juventus Club Senago, in un meeting tra club della Lombardia tenutosi allo Stadium di Torino, hanno pensato di fondare un club proprio a Limbiate. “Molte città più piccole ne hanno uno. Perché non provarci?” si dissero quell’occasione. Durante l’estate si sono dati da fare e dopo poco più di tre mesi sono riusciti a passare dalle parole ai fatti.