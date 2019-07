“Tante criticità negli ospedali della Brianza: personale in primis”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Gigi Ponti.

Un tour negli ospedali della Brianza per verificarne stato e bisogni. È ciò che sta

facendo Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd, che prima ha incontrato la dirigenza dell’Asst di Vimercate nella sede dell’omonimo ospedale, poi ha visitato i presidi di Seregno, Giussano e Carate Brianza.

«Mi sono soffermato sugli aspetti di maggiore criticità, ad esempio la nota carenza di personale, sia medico che infermieristico, o le difficoltà dei pronto soccorso di assorbire

tutta la richiesta, ma prima di tutto mi sono assicurato, ancora una volta, che il servizio di Odontoiatria speciale, quello destinato alle persone con disabilità, ospitato dall’ospedale di Carate e uno dei 5 presenti in tutta la Lombardia, proseguirà. Ho appreso che la firma della delibera dei bandi sarebbe stata apposta la scorsa settimana. Speriamo che ora siano rapide le procedure di selezioni dei professionisti necessari per riportare l’attività a regime. Continuerò a monitorare in maniera costante i progressi di

questa struttura che, come Pd, ci sta particolarmente a cuore», spiega Ponti.

Ma il tema è anche un altro, nella sintesi che il consigliere fa al termine della visita:

«Ho sollecitato la dirigenza dell’Asst a coinvolgere, nella programmazione aziendale, maggiormente i territori, quindi i sindaci e gli amministratori locali. Un esempio è l’ospedale di Giussano: se pur ancora in attesa del Pot, questa struttura ha veramente imboccato la strada giusta: l’integrazione con i servizi sociali e territoriali è già avviata positivamente».

Più complicata la situazione di Seregno che «verrà messo a norma, ma con un’operazione di semplice maquillage, quindi niente di strutturale. Non ho visto traccia di un vero rilancio per questa realtà, che, anzi, mi è sembrata in sofferenza», aggiunge Ponti. Inoltre, per Carate, «i problemi sono legati alla carenza di personale, in particolare per la pediatria e l’anestesiologia, e i pronto soccorso dove la situazione, con 41mila prestazioni l’anno per 160 posti letto, è veramente critica. Per il personale infermieristico c’è uno scambio con Vimercate, ma i dirigenti hanno riconosciuto una seria difficoltà a supplire ai vuoti di organico – conclude il consigliere Pd. Anche sui cronici, la riforma è avviata, ma gli interventi che servono sono strutturali».