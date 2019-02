Tanti Auguri Papà! Festeggiamolo con un regalo speciale!

“Tanti Auguri Papà”, al via la quarta edizione. Anche quest’anno il nostro giornale festeggia insieme ai lettori la ricorrenza del 19 marzo. Pubblicheremo sui nostri giornali le vostre foto, con padri e figli ritratti insieme e con affettuose e simpatiche dediche di auguri.

E una sorpresa attende i festeggiati: l’originale regalo per i papà questa volta sarà un calendario da muro personalizzato con la foto inviata, così da ricordarsi ogni giorno dell’anno un rapporto così speciale.

Il sito dedicato è già online

E’ già attivo il portale www.tantiauguripapa.it e dal 18 febbraio sarà possibile partecipare all’iniziativa: basterà registrarsi e caricare una foto con dedica al proprio papà.

Poi gli auguri verranno pubblicati sul giornale tra il 13 e il 19 marzo.

Ci serve l’aiuto di voi mamme!

Come sempre chiediamo alle mamme di darci una mano per la buona riuscita della sorpresa, aiutando i figli a scattare o scegliere la foto e scrivere il messaggio di auguri. L’iniziativa del nostro gruppo editoriale rientra negli obiettivi del nostro lavoro: raccontare il territorio e valorizzare i suoi abitanti. Così cerchiamo di creare occasioni originali per far sapere quanto bene vogliamo ai nostri lettori e in questa occasione ai papà.

Nel giorno di San Giuseppe

Credenti o meno, la festa si svolge proprio nel giorno in cui viene ricordato san Giuseppe. Un personaggio che emerge davvero come padre, non tanto nell’aspetto biologico, ma nel significato più profondo: il padre è infatti colui che custodisce, protegge, apre il cammino. Infatti, Giuseppe è il padre che non soltanto custodisce e provvede al bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare; egli lo prende con sé nella notte, se ne prende cura quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento.

Visita il portale www.tantiauguripapa.it